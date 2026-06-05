Андреева высказалась о работе с Кончитой Мартинес перед финалом «Ролан Гаррос» — 2026

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала работу с тренером Кончитой Мартинес, отметив, что не планирует часто обращаться к ней за советами, так как текущая система подготовки её устраивает.

«Мой тренер Кончита Мартинес выигрывала финал турнира «Большого шлема». Если я у неё что-то спрошу? Не думаю, что буду задавать много вопросов — то, что мы делаем, работает, и мы будем готовиться как обычно», — сказала Андреева на корте после полуфинального матча с Костюк на «Ролан Гаррос» — 2026.

В 1/2 финала «РГ»-2026 Андреева обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:1, 6:3 и встретится в решающем матче турнира с польской теннисисткой Майей Хвалиньской.