Андреева высказалась о работе с Кончитой Мартинес перед финалом «Ролан Гаррос» — 2026
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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала работу с тренером Кончитой Мартинес, отметив, что не планирует часто обращаться к ней за советами, так как текущая система подготовки её устраивает.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:00 МСК
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Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
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Мирра Андреева
М. Андреева
«Мой тренер Кончита Мартинес выигрывала финал турнира «Большого шлема». Если я у неё что-то спрошу? Не думаю, что буду задавать много вопросов — то, что мы делаем, работает, и мы будем готовиться как обычно», — сказала Андреева на корте после полуфинального матча с Костюк на «Ролан Гаррос» — 2026.
В 1/2 финала «РГ»-2026 Андреева обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:1, 6:3 и встретится в решающем матче турнира с польской теннисисткой Майей Хвалиньской.
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