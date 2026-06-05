Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андреева высказалась о работе с Кончитой Мартинес перед финалом «Ролан Гаррос» — 2026

Андреева высказалась о работе с Кончитой Мартинес перед финалом «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала работу с тренером Кончитой Мартинес, отметив, что не планирует часто обращаться к ней за советами, так как текущая система подготовки её устраивает.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:00 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Мой тренер Кончита Мартинес выигрывала финал турнира «Большого шлема». Если я у неё что-то спрошу? Не думаю, что буду задавать много вопросов — то, что мы делаем, работает, и мы будем готовиться как обычно», — сказала Андреева на корте после полуфинального матча с Костюк на «Ролан Гаррос» — 2026.

В 1/2 финала «РГ»-2026 Андреева обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:1, 6:3 и встретится в решающем матче турнира с польской теннисисткой Майей Хвалиньской.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android