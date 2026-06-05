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Костюк прокомментировала поражение от Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026

Костюк прокомментировала поражение от Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026
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15-я ракетка мира украинка Марта Костюк высказалась о матче с россиянкой Миррой Андреевой (восьмая строчка рейтинга) в полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2026 по теннису.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:10 МСК
Марта Костюк
15
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Обычно, когда я выхожу на корт, я не особо нервничаю и не чувствую давления. Перед матчем, конечно, все переживают сильнее. Как я уже говорила раньше, мне всё равно, кто стоит на другой стороне сетки, я просто выхожу и играю. Сегодня всё, что могло сложиться в её пользу, сложилось в её пользу. А всё, что могло пойти не так у меня, пошло не так.

Знаете, это просто такой день. Я это принимаю. В моей жизни было достаточно тяжёлых и плохих дней, чтобы понимать, что они заканчиваются. Проиграть матч — это не самое худшее в мире, на какой бы стадии это ни произошло. Я впервые играла в полуфинале, теперь у меня есть этот опыт. В следующий раз в полуфинале я, возможно, буду чувствовать себя лучше или по-другому, не знаю. Конечно, сегодня был не лучший мой матч, но я об этом не слишком много думаю», — сказала Костюк на послематчевой пресс-конференции.

В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026 Андреева одержала победу над Костюк со счётом 6:1: 6:3.

В финале турнира российская теннисистка сыграет с полькой Майей Хвалиньской, занимающей 114-е место в мировом рейтинге.

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