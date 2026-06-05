Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

5 июня главные новости спорта, футбол, хоккей, баскетбол, Единая лига ВТБ, теннис, WTA, Ролан Гаррос

«Каролина» победила «Вегас», Ираола возглавил «Ливерпуль». Главное к утру
Комментарии

«Каролина Харрикейнз» отыгралась с 0:2 и победила «Вегас Голден Найтс» в финале Кубка Стэнли, сравняв счёт в серии, «Ливерпуль» объявил о назначении Андони Ираолы на пост главного тренера команды, определились финалистки «Ролан Гаррос» — 2026: россиянка Мирра Андреева сразится с полькой Майей Хвалиньской. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Каролина» отыгралась с 0:2 и победила «Вегас». У Барбашёва и Свечникова — ассисты.
  2. «Ливерпуль» объявил о назначении Ираолы на пост главного тренера команды.
  3. Определились финалистки «Ролан Гаррос» — 2026.
  4. ЦСКА уверенно выиграл второй матч финала Единой лиги с УНИКСом.
  5. «Трансфер уровня Роналду». Перес — о готовящемся предложении «Реала» на € 150 млн.
  6. «Манчестер Сити» готов заплатить «Реалу» € 90 млн за переход ВальвердеКонур.
  7. Матвей Кисляк интересен «Галатасараю» и «Бешикташу» — Эрен.
  8. «Борнмут» объявил о назначении Марко Розе на пост главного тренера.
  9. Франция проиграла Кот-д'Ивуару в товарищеском матче перед ЧМ-2026.
  10. Гран-при Лас-Вегаса останется в календаре Формулы-1 до 2037 года.
  11. Результаты четвёртого этапа Бриллиантовой лиги — 2026 в Риме.
  12. «Вот наш менталитет!» Диана Шнайдер — в ответ на вопрос российского журналиста.
Материалы по теме
Топ-матчи пятницы: Россия — Буркина-Фасо, финал Кубка Стэнли, «Ролан Гаррос» и Лига наций
Топ-матчи пятницы: Россия — Буркина-Фасо, финал Кубка Стэнли, «Ролан Гаррос» и Лига наций
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android