«Каролина» победила «Вегас», Ираола возглавил «Ливерпуль». Главное к утру
«Каролина Харрикейнз» отыгралась с 0:2 и победила «Вегас Голден Найтс» в финале Кубка Стэнли, сравняв счёт в серии, «Ливерпуль» объявил о назначении Андони Ираолы на пост главного тренера команды, определились финалистки «Ролан Гаррос» — 2026: россиянка Мирра Андреева сразится с полькой Майей Хвалиньской. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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