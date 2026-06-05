«Каролина» победила «Вегас», Ираола возглавил «Ливерпуль». Главное к утру

«Каролина Харрикейнз» отыгралась с 0:2 и победила «Вегас Голден Найтс» в финале Кубка Стэнли, сравняв счёт в серии, «Ливерпуль» объявил о назначении Андони Ираолы на пост главного тренера команды, определились финалистки «Ролан Гаррос» — 2026: россиянка Мирра Андреева сразится с полькой Майей Хвалиньской. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».