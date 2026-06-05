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«Как же жаль, ведь финал наших девочек был так близок». Кузнецова — об «РГ»-2026

«Как же жаль, ведь финал наших девочек был так близок». Кузнецова — об «РГ»-2026
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Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о поражении россиянки Дианы Шнайдер в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026 от Майи Хвалиньски.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 18:10 МСК
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска

«Как же жаль, ведь финал наших девочек был так близок. Диана Шнайдер, к сожалению, уступила в полуфинале Майе Хвалинске 6:7, 4:6. Майя – первая теннисистка из квалификации, сыграющая в финале «Ролан Гаррос». Диану призываю не расстраиваться – первый полуфинал, отличный турнир, в котором она побеждала чемпионок турниров «Большого шлема», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

В финале «Ролан Гаррос» — 2026 встретятся российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Польши Майя Хвалиньска.

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