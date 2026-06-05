«Как же жаль, ведь финал наших девочек был так близок». Кузнецова — об «РГ»-2026

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о поражении россиянки Дианы Шнайдер в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026 от Майи Хвалиньски.

«Как же жаль, ведь финал наших девочек был так близок. Диана Шнайдер, к сожалению, уступила в полуфинале Майе Хвалинске 6:7, 4:6. Майя – первая теннисистка из квалификации, сыграющая в финале «Ролан Гаррос». Диану призываю не расстраиваться – первый полуфинал, отличный турнир, в котором она побеждала чемпионок турниров «Большого шлема», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

В финале «Ролан Гаррос» — 2026 встретятся российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Польши Майя Хвалиньска.