Стало известно, сколько заработала Диана Шнайдер по итогам «Ролан Гаррос» — 2026
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Российская теннисистка Диана Шнайдер завершила выступление на «Ролан Гаррос» — 2026 с внушительными призовыми. По итогам турнира спортсменка заработала € 769 тыс., что по текущему курсу превышает 66 млн рублей.
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 18:10 МСК
23
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
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114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Основную часть суммы — € 769 тыс. — Шнайдер получила за выступление в одиночном разряде, где дошла до полуфинала соревнований. Ещё € 19 тыс. россиянке принесло участие в парном турнире.
В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026 Шнайдер уступила польке Майе Хвалиньске со счётом 6:7 (4:7), 4:6. Для россиянки это был лучший результат на турнире серии «Большого шлема» в нынешнем сезоне.
В финале турнира Хвалиньска встретится с российской теннисисткой Миррой Андреевой.
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