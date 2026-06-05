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Стало известно, сколько заработала Диана Шнайдер по итогам «Ролан Гаррос» — 2026

Стало известно, сколько заработала Диана Шнайдер по итогам «Ролан Гаррос» — 2026
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Российская теннисистка Диана Шнайдер завершила выступление на «Ролан Гаррос» — 2026 с внушительными призовыми. По итогам турнира спортсменка заработала € 769 тыс., что по текущему курсу превышает 66 млн рублей.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 18:10 МСК
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска

Основную часть суммы — € 769 тыс. — Шнайдер получила за выступление в одиночном разряде, где дошла до полуфинала соревнований. Ещё € 19 тыс. россиянке принесло участие в парном турнире.

В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026 Шнайдер уступила польке Майе Хвалиньске со счётом 6:7 (4:7), 4:6. Для россиянки это был лучший результат на турнире серии «Большого шлема» в нынешнем сезоне.

В финале турнира Хвалиньска встретится с российской теннисисткой Миррой Андреевой.

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