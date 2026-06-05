«Ролан Гаррос» — 2026, мужчины: расписание матчей 5 июня

Сегодня, 5 июня, на грунтовых кортах Парижа продолжатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у мужчин. В рамках соревновательного дня пройдут полуфинальные встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. мужчины. Полуфинал. Расписание на 5 июня (время — московское):

15:30 — Якуб Меншик (Чехия, 26) — Александр Зверев (Германия, 2);

20:00 — Маттао Арнальди (Италия) — Флавио Коболли (Италия, 10).

Победителем прошлого розыгрыша «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде стал испанский теннисист Карлос Алькарас, обыгравший итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).