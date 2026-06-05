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Маттео Арнальди — Флавио Коболли: во сколько начало полуфинала Ролан Гаррос, где смотреть прямую трансляцию

Маттео Арнальди — Флавио Коболли: где смотреть, во сколько начало полуфинала «РГ»-2026
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Сегодня, 5 июня, в Париже (Франция) состоится полуфинальный матч «Ролан Гаррос» – 2026 между 14-й ракеткой мира итальянцем Флавио Коболли и его соотечественником Маттео Арнальди, занимающим 104-ю строчку мирового рейтинга. Матч начнётся не ранее 20:00 мск. В России не предусмотрен официальный показ Открытого чемпионата Франции – 2026.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Маттео Арнальди
104
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Счёт личных встреч Коболли и Арнальди — 1-1. Флавио победил во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025, а Маттео во втором круге соревнований в Умаге в 2023 году.

Победителем прошлого розыгрыша «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде стал испанский теннисист Карлос Алькарас, обыгравший итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

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