Маттео Арнальди — Флавио Коболли: где смотреть, во сколько начало полуфинала «РГ»-2026

Сегодня, 5 июня, в Париже (Франция) состоится полуфинальный матч «Ролан Гаррос» – 2026 между 14-й ракеткой мира итальянцем Флавио Коболли и его соотечественником Маттео Арнальди, занимающим 104-ю строчку мирового рейтинга. Матч начнётся не ранее 20:00 мск. В России не предусмотрен официальный показ Открытого чемпионата Франции – 2026.

Счёт личных встреч Коболли и Арнальди — 1-1. Флавио победил во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025, а Маттео во втором круге соревнований в Умаге в 2023 году.

Победителем прошлого розыгрыша «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде стал испанский теннисист Карлос Алькарас, обыгравший итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).