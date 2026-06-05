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«Королева вернулась». Мбоко поделилась фото с Сереной Уильямс на турнире в Лондоне

«Королева вернулась». Мбоко поделилась фото с Сереной Уильямс на турнире в Лондоне
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Девятая ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко в социальных сетях поделилась фото с 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира 44-летней американкой Сереной Уильямс с тренировки на травяном турнире WTA-500 в Лондоне.

Фото: Из личного архива Виктории Мбоко

«Королева вернулась. Для меня честь разделить корт с одной из величайших спортсменок всех времён на этой неделе. Ещё больше рада сыграть в паре! Теннис — это нечто особенное», — написала Мбоко в социальных сетях.

Виктория Мбоко и Серена Уильямс на «пятисотнике» в Лондоне сыграют в парном разряде. Турнир пройдёт с 8 по 14 июня.

Напомним, 44-летняя Уильямс завершила карьеру после Открытого чемпионата США — 2022. Тогда Серена в третьем круге проиграла австралийке Айле Томлянович.

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