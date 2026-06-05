Якуб Меншик — Александр Зверев: история личных встреч перед полуфиналом «Ролан Гаррос»

Сегодня, 5 июня, в Париже (Франция) состоится полуфинальный матч «Ролан Гаррос» – 2026 между третьей ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым и представителем Чехии Якубом Меншиком, занимающим 27-ю строчку в рейтинге ATP. Матч начнётся не ранее 15:30 мск.

Счёт личных встреч Зверева и Меншика — 1-0 в пользу Александра. Он обыграл Якуба в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.

Победителем прошлого розыгрыша «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде стал испанский теннисист Карлос Алькарас, обыгравший итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).