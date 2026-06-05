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Рафаэль Надаль поблагодарил болельщиков за поздравления с днём рождения

Рафаэль Надаль поблагодарил болельщиков за поздравления с днём рождения
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль в социальных сетях поблагодарил болельщиков за поздравления с днём рождения. В среду, 3 июня, Надалю исполнилось 40 лет.

Фото: Из личного архива Рафаэля Надаля

«Спасибо всем за поздравления с днём рождения! Это был очень особенный день в кругу всей моей семьи», — написал Надаль в социальных сетях.

На счету теннисиста 92 победы на турнирах уровня ATP. Надаль объявил о решении завершить спортивную карьеру в октябре 2024 года. Последним матчем в его карьере стало выступление за сборную Испании на Кубке Дэвиса во встрече с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом.

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