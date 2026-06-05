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«Сделаю выводы». Вальехо извинился за сексистское высказывание в адрес судьи на «РГ»

«Сделаю выводы». Вальехо извинился за сексистское высказывание в адрес судьи на «РГ»
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Парагвайский теннисист Даниэль Вальехо извинился за свои слова в адрес судьи после поражения на Открытом чемпионате Франции — 2026.

«Я не считаю, что женщины не способны судить матч такого уровня. Мне 22 года, я сделаю выводы из этого опыта и в следующий раз буду гораздо более внимателен», — сказал Вальехо в интервью Tigo Sports.

Напомним, во время матча второго круга Открытого чемпионата Франции Вальехо несколько раз говорил, что судья-мужчина справился бы с работой лучше, чем Ана Карвальо, которая была главным судьёй на его матче. За это высказывание «Ролан Гаррос» оштрафовал парагвайского теннисиста на $ 65 тыс. По итогам встречи Вальехо проиграл французу Моизу Куаме со счётом 3:6, 5:7, 6:3, 6:2, 6:7 (8:10).

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