309-я ракетка мира Алиса Октябрёва вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос» – 2026. В полуфинале она обыграла представительницу Чехии Яну Ковачкову (587-я в рейтинге) со счётом 5:7, 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. В её рамках Октябрёва ни резу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 27 заработанных. На счету Ковачковой один эйс, девять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.

За титул юниорского «Ролан Гаррос» Алиса Октябрёва поспорит с китайской теннисисткой Синьжань Сунь. Последний раз представительница России принимала участие в финале юниорского ТБШ в 2023 году.