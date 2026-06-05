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Алиса Октябрёва — Яна Ковачкова: результат матча 5 июня, счёт 2:1, 1/2 финала юниорского Ролан Гаррос

Алиса Октябрёва вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос» — 2026
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309-я ракетка мира Алиса Октябрёва вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос» – 2026. В полуфинале она обыграла представительницу Чехии Яну Ковачкову (587-я в рейтинге) со счётом 5:7, 6:4, 6:3.

Ролан Гаррос — девушки. 1/2 финала
05 июня 2026, пятница. 12:05 МСК
Алиса Октябрёва
Россия
Алиса Октябрёва
А. Октябрёва
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		4 3
         
Яна Ковачкова
Чехия
Яна Ковачкова
Я. Ковачкова

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. В её рамках Октябрёва ни резу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 27 заработанных. На счету Ковачковой один эйс, девять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.

За титул юниорского «Ролан Гаррос» Алиса Октябрёва поспорит с китайской теннисисткой Синьжань Сунь. Последний раз представительница России принимала участие в финале юниорского ТБШ в 2023 году.

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