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Серена Уильямс получила уайлд-кард на турнир WTA-500 в Берлине

Серена Уильямс получила уайлд-кард на турнир WTA-500 в Берлине
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 44-летняя американка Серена Уильямс получила уайлд-кард на травяной турнир категории WTA-500 в Берлине (Германия). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

«Теннисная икона возвращается! Мы с нетерпением ждём возможности приветствовать легенду на нашем травяном корте», — говорится в заявлении пресс-службы соревнований.

Пока не сообщается, сыграет Серена в одиночном разряде или в парном. «Пятисотник» в Берлине пройдёт с 15 по 21 июня.

Ранее стало известно, что Уильямс выступит на турнире WTA-500 в Лондоне в парном разряде. Последний матч 44-летняя спортсменка провела на Открытом чемпионате США — 2022.

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