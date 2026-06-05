Серена Уильямс получила уайлд-кард на турнир WTA-500 в Берлине

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 44-летняя американка Серена Уильямс получила уайлд-кард на травяной турнир категории WTA-500 в Берлине (Германия). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

«Теннисная икона возвращается! Мы с нетерпением ждём возможности приветствовать легенду на нашем травяном корте», — говорится в заявлении пресс-службы соревнований.

Пока не сообщается, сыграет Серена в одиночном разряде или в парном. «Пятисотник» в Берлине пройдёт с 15 по 21 июня.

Ранее стало известно, что Уильямс выступит на турнире WTA-500 в Лондоне в парном разряде. Последний матч 44-летняя спортсменка провела на Открытом чемпионате США — 2022.