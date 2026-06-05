«Горжусь Дианой». Бажин — о поражении Шнайдер в 1/2 финала «Ролан Гаррос»
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Немецкий тренер по теннису Саша Бажин, сотрудничающий с 23-й ракеткой мира Дианой Шнайдер, высказался о поражении своей подопечной в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026. Шнайдер проиграла 114-й ракетке мира из Польши Майе Хвалиньске со счётом 6:7 (4:7), 4:6.
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 18:10 МСК
23
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
«Поздравления Майе и её команде. Она играла отлично. Мы можем уезжать из Парижа с высоко поднятой головой, но, конечно, сейчас больно. Горжусь Дианой и тем, что ей удалось здесь сделать. Пара выходных — и скоро увидимся на траве», — написал Бажин в социальных сетях.
В финале «Ролан Гаррос» Хвалиньска сыграет с россиянкой Миррой Андреевой, которая занимает восьмое место в рейтинге WTA.
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