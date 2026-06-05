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Якуб Меншик — Александр Зверев: немец удвоил преимущество по сетам в 1/2 финала «РГ»

Якуб Меншик — Александр Зверев: немец удвоил преимущество по сетам в 1/2 финала «РГ»
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Сегодня, 5 июня, в Париже, Франция, проходит полуфинальный матч «Ролан Гаррос» – 2026 между третьей ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым и представителем Чехии Якубом Меншиком, занимающим 27-ю строчку в рейтинге ATP. Встреча началась в 15:40 мск.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
05 июня 2026, пятница. 15:40 МСК
Якуб Меншик
27
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
3-й сет
0 : 2
1 2 3 4 5
             
5 		2 3
7 		6 2
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Во втором сете Зверев удвоил своё преимущество, закрыв его со счётом 6:2. Первую партию немец выиграл с результатом 7:5. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Счёт личных встреч Зверева и Меншика — 1-0 в пользу Александра. Он одолел Якуба в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.

Победителем прошлого розыгрыша «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде стал испанский теннисист Карлос Алькарас, одолевший итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
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