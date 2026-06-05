Меншик взял медицинский тайм-аут в матче со Зверевым в полуфинале «Ролан Гаррос»

27-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик взял медицинский тайм-аут по ходу матча полуфинала «Ролан Гаррос» — 2026. Сегодня, 5 июня, чех за выход в финал турнира в Париже сражается с третьей ракеткой мира Александром Зверевым.

Меншик вёл со счётом 2:1 в третьем сете, однако вызвал на корт физиотерапевта и позднее ушёл с ним в подтрибунное помещение. Предварительно, спортсмена побеспокоили проблемы с шеей.

В первых двух сетах победу одержал Зверев — 7:5, 6:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Счёт личных встреч Зверева и Меншика — 1-0 в пользу Александра. Он одолел Якуба в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.