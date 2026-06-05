Меншик взял медицинский тайм-аут в матче со Зверевым в полуфинале «Ролан Гаррос»
Поделиться
27-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик взял медицинский тайм-аут по ходу матча полуфинала «Ролан Гаррос» — 2026. Сегодня, 5 июня, чех за выход в финал турнира в Париже сражается с третьей ракеткой мира Александром Зверевым.
Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
05 июня 2026, пятница. 15:40 МСК
27
Якуб Меншик
Я. Меншик
4-й сет
1 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|6
|0
|
|6
|3
|2
3
Александр Зверев
А. Зверев
Меншик вёл со счётом 2:1 в третьем сете, однако вызвал на корт физиотерапевта и позднее ушёл с ним в подтрибунное помещение. Предварительно, спортсмена побеспокоили проблемы с шеей.
В первых двух сетах победу одержал Зверев — 7:5, 6:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Счёт личных встреч Зверева и Меншика — 1-0 в пользу Александра. Он одолел Якуба в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 июня 2026
-
17:59
-
17:41
-
17:18
-
16:42
-
15:45
-
15:29
-
14:30
-
13:20
-
12:30
-
11:46
-
11:30
-
11:09
-
10:21
-
09:59
-
09:40
-
09:30
-
08:43
-
08:35
-
08:30
-
03:54
-
03:43
-
03:34
-
03:21
-
03:21
-
03:12
-
03:03
-
02:44
-
02:44
-
02:29
-
02:11
-
01:36
-
00:56
-
00:49
-
00:32
-
00:26