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Якуб Меншик — Александр Зверев: чех сократил разрыв в счёте в 1/2 финала «Ролан Гаррос»

Якуб Меншик — Александр Зверев: чех сократил разрыв в счёте в 1/2 финала «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 5 июня, в Париже, Франция, проходит полуфинальный матч «Ролан Гаррос» – 2026 между третьей ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым и представителем Чехии Якубом Меншиком, занимающим 27-ю строчку в рейтинге ATP. Встреча началась в 15:40 мск.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
05 июня 2026, пятница. 15:40 МСК
Якуб Меншик
27
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
4-й сет
1 : 2
1 2 3 4 5
             
5 		2 6 0
7 		6 3 2
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Третий сет остался за Меншиком, он закрыл партию с результатом 6:3 и тем самым сократил разрыв в общем счёте матча. Первые два сета выиграл Зверев — 7:5, 6:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию данной встречи.

Счёт личных встреч Зверева и Меншика — 1-0 в пользу Александра. Он одолел Якуба в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.

Победителем прошлого розыгрыша «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде стал испанский теннисист Карлос Алькарас, одолевший итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
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