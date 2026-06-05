Якуб Меншик — Александр Зверев: чех сократил разрыв в счёте в 1/2 финала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 5 июня, в Париже, Франция, проходит полуфинальный матч «Ролан Гаррос» – 2026 между третьей ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым и представителем Чехии Якубом Меншиком, занимающим 27-ю строчку в рейтинге ATP. Встреча началась в 15:40 мск.
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Третий сет остался за Меншиком, он закрыл партию с результатом 6:3 и тем самым сократил разрыв в общем счёте матча. Первые два сета выиграл Зверев — 7:5, 6:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию данной встречи.
Счёт личных встреч Зверева и Меншика — 1-0 в пользу Александра. Он одолел Якуба в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.
Победителем прошлого розыгрыша «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде стал испанский теннисист Карлос Алькарас, одолевший итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).
- 5 июня 2026
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