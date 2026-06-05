Александр Зверев вышел в финал «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв в полуфинале Якуба Меншика
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал первым финалистом «Ролан Гаррос» — 2026 среди мужчин, в полуфинальном матче обыграв чеха Якуба Меншика, занимающего в мировом рейтинге 27-е место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 59 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.
Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
05 июня 2026, пятница. 15:40 МСК
27
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
1 : 3
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3
Александр Зверев
А. Зверев
По ходу матча Меншик сделал четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать один брейк-пойнт из четырёх заработанных. Зверев подал навылет восемь раз, сделал две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.
В финале Зверев сразится с победителем матча между Маттео Арнальди и Флавио Коболли.
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