Александр Зверев вышел в финал «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв в полуфинале Якуба Меншика

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал первым финалистом «Ролан Гаррос» — 2026 среди мужчин, в полуфинальном матче обыграв чеха Якуба Меншика, занимающего в мировом рейтинге 27-е место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 59 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.

По ходу матча Меншик сделал четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать один брейк-пойнт из четырёх заработанных. Зверев подал навылет восемь раз, сделал две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

В финале Зверев сразится с победителем матча между Маттео Арнальди и Флавио Коболли.