Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Якуб Меншик — Александр Зверев, результат матча 5 июня 2026, счёт 1:3, 1/2 финала; Ролан Гаррос 2026

Александр Зверев вышел в финал «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв в полуфинале Якуба Меншика
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал первым финалистом «Ролан Гаррос» — 2026 среди мужчин, в полуфинальном матче обыграв чеха Якуба Меншика, занимающего в мировом рейтинге 27-е место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 59 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
05 июня 2026, пятница. 15:40 МСК
Якуб Меншик
27
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		2 6 3
7 		6 3 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

По ходу матча Меншик сделал четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать один брейк-пойнт из четырёх заработанных. Зверев подал навылет восемь раз, сделал две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

В финале Зверев сразится с победителем матча между Маттео Арнальди и Флавио Коболли.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
Материалы по теме
«Ролан Гаррос» остался без главных звёзд. Кто станет чемпионом без Синнера и Алькараса?
«Ролан Гаррос» остался без главных звёзд. Кто станет чемпионом без Синнера и Алькараса?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android