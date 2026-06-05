«Сегодня был непростой вызов». Зверев — о выходе в финал «РГ» после победы над Меншиком

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев, вышедший в финал «Ролан Гаррос» — 2026 после победы над чехом Якубом Меншиком, прокомментировал результат матча.

— Вы вновь в финале. Тут ваши мама, папа, брат и бабушка. Что для вас значит этот момент?

— Пока что не столь много. Нужно ещё сыграть матч в воскресенье — мы тут для этого и на этом сосредоточимся. Хочу по возможности сыграть лучший матч и сконцентрироваться на этом

— На пути к финалу вы упустили лишь два сета. Чем вы больше всего гордитесь не только сегодня, но и за эти две недели в целом?

— Я всегда находил пути даже в сложных ситуациях. Почувствовал, что сегодня Якуб начал потрясающе играть в третьем сете, и уже в четвёртом я нашёл выход. Сегодня, определённо, был непростой вызов. Он прекрасно сыграл эти две недели. Но я, конечно, рад победе, — сказал Зверев в интервью на корте после матча.