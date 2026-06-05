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«Сегодня был непростой вызов». Зверев — о выходе в финал «РГ» после победы над Меншиком

«Сегодня был непростой вызов». Зверев — о выходе в финал «РГ» после победы над Меншиком
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев, вышедший в финал «Ролан Гаррос» — 2026 после победы над чехом Якубом Меншиком, прокомментировал результат матча.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
05 июня 2026, пятница. 15:40 МСК
Якуб Меншик
27
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		2 6 3
7 		6 3 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

— Вы вновь в финале. Тут ваши мама, папа, брат и бабушка. Что для вас значит этот момент?
— Пока что не столь много. Нужно ещё сыграть матч в воскресенье — мы тут для этого и на этом сосредоточимся. Хочу по возможности сыграть лучший матч и сконцентрироваться на этом

— На пути к финалу вы упустили лишь два сета. Чем вы больше всего гордитесь не только сегодня, но и за эти две недели в целом?
— Я всегда находил пути даже в сложных ситуациях. Почувствовал, что сегодня Якуб начал потрясающе играть в третьем сете, и уже в четвёртом я нашёл выход. Сегодня, определённо, был непростой вызов. Он прекрасно сыграл эти две недели. Но я, конечно, рад победе, — сказал Зверев в интервью на корте после матча.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
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