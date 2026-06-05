«Я чуть не заплакал». Коболли — о выходе в финал «Ролан Гаррос» — 2026

14-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли, прошедший в финал «Ролан Гаррос» — 2026 на снятии соперника, своего соотечественника Маттео Арнальди, поделился первыми эмоциями от выхода в заключительный круг турнира в Париже.
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«Когда он подошёл ко мне почти час назад и сказал, что снимается, я чуть не заплакал. Такого точно не ожидаешь, мне было очень грустно за него», – сказал Коболли на пресс-конференции.
В финале Коболли сразится с немцем Александром Зверевым, ранее одолевшим 27-ю ракетку мира чеха Якуба Меншика.
Победителем прошлого розыгрыша «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде стал испанский теннисист Карлос Алькарас, одолевший итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2). Алькарас не принимает участия в турнире из-за травмы, Синнер ранее выбыл во втором круге.
- 5 июня 2026
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