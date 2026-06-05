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Маттео Арнальди прокомментировал своё снятие с полуфинала «Ролан Гаррос» — 2026

Маттео Арнальди прокомментировал своё снятие с полуфинала «Ролан Гаррос» — 2026
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104-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Арнальди высказался о своём снятии с полуфинального матча «Ролан Гаррос» — 2026, где должен был сразиться с соотечественником Флавио Коболли.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
05 июня 2026, пятница. 19:40 МСК
Маттео Арнальди
104
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
Rt
1 2 3 4 5
             
             
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

«Сложно быть здесь, не такого я хотел, но прошлой ночью у меня ухудшилось самочувствие. Вчера было нормально, я провел тренировку, сделал всё, что надо было. Чувствовал себя нормально. Поужинал, потом немного прихватило живот, я подумал, что-то с пищеварением. В час ночи я проснулся, и меня начало тошнить. Чувствовал себя не лучшим образом. Потом попытался поспать, но не мог заснуть. Часов в шесть-семь утра меня снова стошнило, в этот раз было уже совсем плохо. Мы вызвали врача в номер, он пришёл, дал лекарство. Я надеялся, что это всё из-за ужина или типа того. Однако я не мог есть весь день. Я бежал в туалет каждый раз, когда ел или пил. Тяжко.

У меня был жар и днём. Я не могу двигаться, не могу есть, не могу пить. Я никак не мог бы сыграть. Мне очень жаль всех болельщиков.

Снятие с первого в карьере полуфинала «Большого шлема» — это то, чего никому не пожелаешь. Я готовился и старался остаться тут как можно дольше, пытался понять, могу ли выйти на корт, однако каждый раз, когда вставал, чувствовал головокружение и ощущал себя не лучшим образом. Уверен, если поем ещё раз, мне будет нехорошо. Поэтому решение оказалось для меня правильным», — сказал Арнальди на пресс-конференции.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
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