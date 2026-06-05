Маттео Арнальди прокомментировал своё снятие с полуфинала «Ролан Гаррос» — 2026

104-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Арнальди высказался о своём снятии с полуфинального матча «Ролан Гаррос» — 2026, где должен был сразиться с соотечественником Флавио Коболли.
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«Сложно быть здесь, не такого я хотел, но прошлой ночью у меня ухудшилось самочувствие. Вчера было нормально, я провел тренировку, сделал всё, что надо было. Чувствовал себя нормально. Поужинал, потом немного прихватило живот, я подумал, что-то с пищеварением. В час ночи я проснулся, и меня начало тошнить. Чувствовал себя не лучшим образом. Потом попытался поспать, но не мог заснуть. Часов в шесть-семь утра меня снова стошнило, в этот раз было уже совсем плохо. Мы вызвали врача в номер, он пришёл, дал лекарство. Я надеялся, что это всё из-за ужина или типа того. Однако я не мог есть весь день. Я бежал в туалет каждый раз, когда ел или пил. Тяжко.
У меня был жар и днём. Я не могу двигаться, не могу есть, не могу пить. Я никак не мог бы сыграть. Мне очень жаль всех болельщиков.
Снятие с первого в карьере полуфинала «Большого шлема» — это то, чего никому не пожелаешь. Я готовился и старался остаться тут как можно дольше, пытался понять, могу ли выйти на корт, однако каждый раз, когда вставал, чувствовал головокружение и ощущал себя не лучшим образом. Уверен, если поем ещё раз, мне будет нехорошо. Поэтому решение оказалось для меня правильным», — сказал Арнальди на пресс-конференции.
- 5 июня 2026
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