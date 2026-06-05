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«Октябрёва — игрок высокого уровня». Тренер юниоров по физподготовке — о финалистке «РГ»

«Октябрёва — игрок высокого уровня». Тренер юниоров по физподготовке — о финалистке «РГ»
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Павел Осипов, тренер юниорской сборной России по физической подготовке, прокомментировал выступление Алисы Октябрёвой в Париже.

«Причины, по которым она на этот [юниорский] турнир заявилась, я не знаю. Тем не менее очевидно, что это игрок очень высокого уровня. Она молодец и двигается в своём формате.

Я пристально слежу за всеми нашими юниорами с 2021 года, со многими из них мы пересекаемся на сборах, с кем-то работаем лично. Насколько я знаю, Алиса играет и выступает бо́льшую часть времени в Чехии. Так что лично мы не пересекались, только в Париже первый раз увиделись. У нас есть ряд игроков, которые живут и тренируются не в России, но имеют российское гражданство», — поделился Осипов с «Чемпионатом».

Полное интервью с Павлом читайте на нашем сайте сегодня в 23:00.

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