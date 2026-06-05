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Тренер юниоров по физподготовке назвал процедуры, которые запрещены спортсменам

Тренер юниоров по физподготовке назвал процедуры, которые запрещены спортсменам
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Павел Осипов, тренер юниорской сборной России по физической подготовке, рассказал, как наши спортсмены восстанавливались при тяжёлых погодных условиях на «Ролан Гаррос».

«Никаких особенных средств у нас нет. Да, здесь можно использовать холодные ванны, инфракрасные сауны, баню – такие процедуры, как правило, присутствуют в восстановительной зоне для игроков. Но, на самом деле, они для юниоров очень непривычны, поэтому здесь выше вероятность навредить, чем помочь, поскольку игроки в большинстве случаев не используют это на регулярной основе. Для тех, для кого это норма, можно смело использовать. Но большинству игроков это непривычно, а турнир «Большого шлема» – это не место для эксперимента», — поделился Осипов с «Чемпионатом».

Полное интервью с Павлом читайте на нашем сайте сегодня в 23:00.

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