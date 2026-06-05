Тренер юниоров по физподготовке назвал процедуры, которые запрещены спортсменам

Павел Осипов, тренер юниорской сборной России по физической подготовке, рассказал, как наши спортсмены восстанавливались при тяжёлых погодных условиях на «Ролан Гаррос».

«Никаких особенных средств у нас нет. Да, здесь можно использовать холодные ванны, инфракрасные сауны, баню – такие процедуры, как правило, присутствуют в восстановительной зоне для игроков. Но, на самом деле, они для юниоров очень непривычны, поэтому здесь выше вероятность навредить, чем помочь, поскольку игроки в большинстве случаев не используют это на регулярной основе. Для тех, для кого это норма, можно смело использовать. Но большинству игроков это непривычно, а турнир «Большого шлема» – это не место для эксперимента», — поделился Осипов с «Чемпионатом».

Полное интервью с Павлом читайте на нашем сайте сегодня в 23:00.