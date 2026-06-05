«Ролан Гаррос» — 2026, мужчины: результаты матчей 5 июня

В пятницу, 5 июня, на грунтовых кортах Парижа продолжились матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у мужчин. В рамках соревновательного дня прошли полуфинальные встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. мужчины. Полуфинал. Результаты на 5 июня:

Якуб Меншик (Чехия) — Александр Зверев (Германия) — 5:7, 2:6, 6:3, 3:6;

Маттео Арнальди (Италия) — Флавио Коболли (Италия) — Коболли прошёл на снятии Арнальди.

Победителем прошлого розыгрыша «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде стал испанский теннисист Карлос Алькарас, одолевший итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2). Алькарас не принимает участия в турнире из-за травмы, Синнер ранее выбыл во втором круге.