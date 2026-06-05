Определились финалисты «Ролан Гаррос» — 2026 среди мужчин

Сегодня, 5 июня, завершились полуфиналы «Ролан Гаррос» – 2026, по результатам чего стали известны фамилии финалистов турнира в Париже.

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обыграл чеха Якуба Меншика, занимающего в мировом рейтинге 27-е место. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.

Во втором поединке не состоялось полноценного матча. Итальянец Флавио Коболли (14-я ракетка мира) прошёл в финал на снятии своего соотечественника Маттео Арнальди, занимающего в рейтинге АТР 104-е место.

Таким образом, в финале мужского «Ролан Гаррос» – 2026 сразятся Александр Зверев и Флавио Коболли. Матч запланирован на 16:00 мск в воскресенье, 7 июня.