«Легче быть глупым». Зверев — о том, думает ли о чём-то перед выходом на корт

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев, прошедший в финал «Ролан Гаррос» — 2026 после победы над чехом Якубом Меншиком, рассказал, думает ли о чём-то, выходя на корт.

— О чём вы думаете, выходя на корт, когда произносят ваше имя?

— [В голове] абсолютная пустота. Там ничего нет. Честно говоря, мы спортсмены — легче быть глупым и ни о чём особо не думать, — сказал Зверев в интервью на корте после матча.

В финале Зверев сразится с 14-й ракеткой мира итальянцем Флавио Коболли, который прошёл в заключительный круг турнира на снятии своего соотечественника Маттео Арнальди. Финальный матч состоится 7 июня.