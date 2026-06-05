«Легче быть глупым». Зверев — о том, думает ли о чём-то перед выходом на корт
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев, прошедший в финал «Ролан Гаррос» — 2026 после победы над чехом Якубом Меншиком, рассказал, думает ли о чём-то, выходя на корт.
Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
05 июня 2026, пятница. 15:40 МСК
27
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
1 : 3
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3
Александр Зверев
А. Зверев
— О чём вы думаете, выходя на корт, когда произносят ваше имя?
— [В голове] абсолютная пустота. Там ничего нет. Честно говоря, мы спортсмены — легче быть глупым и ни о чём особо не думать, — сказал Зверев в интервью на корте после матча.
В финале Зверев сразится с 14-й ракеткой мира итальянцем Флавио Коболли, который прошёл в заключительный круг турнира на снятии своего соотечественника Маттео Арнальди. Финальный матч состоится 7 июня.
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