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«Легче быть глупым». Зверев — о том, думает ли о чём-то перед выходом на корт

«Легче быть глупым». Зверев — о том, думает ли о чём-то перед выходом на корт
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев, прошедший в финал «Ролан Гаррос» — 2026 после победы над чехом Якубом Меншиком, рассказал, думает ли о чём-то, выходя на корт.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
05 июня 2026, пятница. 15:40 МСК
Якуб Меншик
27
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		2 6 3
7 		6 3 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

— О чём вы думаете, выходя на корт, когда произносят ваше имя?
— [В голове] абсолютная пустота. Там ничего нет. Честно говоря, мы спортсмены — легче быть глупым и ни о чём особо не думать, — сказал Зверев в интервью на корте после матча.

В финале Зверев сразится с 14-й ракеткой мира итальянцем Флавио Коболли, который прошёл в заключительный круг турнира на снятии своего соотечественника Маттео Арнальди. Финальный матч состоится 7 июня.

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