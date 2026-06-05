Флавио Коболли дебютирует в топ-10 рейтинга ATP благодаря участию в финале «Ролан Гаррос»

14-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли войдёт в топ-10 мирового рейтинга благодаря как минимум участию в финале «Ролан Гаррос» – 2026.

В полуфинале Коболли не провёл полноценного матча, пройдя в заключительную стадию турнира в Париже на снятии своего соотечественника Маттео Арнальди.

В борьбе за титул Коболли сразится с третьей ракеткой мира Александром Зверевым, представляющим Германию. Встреча теннисистов запланирована на воскресенье, 7 июня, и начнётся в 16:00 мск.

Победителем прошлого розыгрыша «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде стал испанский теннисист Карлос Алькарас, одолевший итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2). Алькарас не принимает участия в турнире из-за травмы, Синнер ранее выбыл во втором круге.