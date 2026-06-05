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Зверев проиграл последние шесть матчей итальянцам. В финале «РГ» он сразится с Коболли

Зверев проиграл последние шесть матчей итальянцам. В финале «РГ» он сразится с Коболли
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Третья ракетка мира итальянский теннисист Александр Зверев потерпел шесть последних поражений на турнирах АТР от итальянских спортсменов.

В четырёх из шести проигранных матчей он уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру (1/2 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, 1/2 финала «Мастерса» в Майами, полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло, финал «Мастерса» в Мадриде).

Также немец уступал Флавио Коболли (1/2 финала «пятисотника» в Мюнхене) и Лучано Дардери (четвёртый круг «Мастерса» в Риме).

В финале «Ролан Гаррос» – 2026 Зверев сразится с 14-й ракеткой мира Флавио Коболли, вышедшим в заключительную стадию турнира в Париже на снятии своего соотечественника Маттео Арнальди. Матч состоится в воскресенье, 7 июня.

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