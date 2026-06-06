Корне — о словах Зверева: это огромное неуважение к спортсменам

Французская теннисистка Ализе Корне резко прокомментировала слова немецкого теннисиста Александра Зверева (третья ракетка мира), что спортсменам легче быть глупыми и ни о чём не думать.

«Бессмысленное заявление. Сказать, что у спортсменов ничего нет в черепной коробке. Пусть он [Александр Зверев] говорит за себя, но не мешает всех нас в одну кучу. Это огромное неуважение к игрокам и к спортсменам», — написала Корне на своей странице в социальных сетях.

Александр Зверев вышел в финал Открытого чемпионата Франции по теннису, где сразится с итальянцем Флавио Коболли, занимающим 14-ю строчку мирового рейтинга. Матч состоится 7 июня.