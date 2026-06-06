Зрителям возместят полную стоимость билетов за отменённый матч между Коболли и Арнальди

Зрителям возместят полную стоимость билетов за матч второго полуфинала «Ролан Гаррос» — 2026 среди мужчин между итальянцами Флавио Коболли (14-я ракетка мира) и Маттео Арнальди (104-е место в рейтинге АТР). Об этом сообщил на своей странице в соцсети журналист Михал Самульски.

Встреча спортсменов в борьбе за выход в финал Открытого чемпионата Франции не состоялась из-за состояния здоровья Арнальди. На проведённой после отменённого матча пресс-конференции теннисист рассказал о недомогании, которое почувствовал минувшей ночью.

В финале Коболли сразится с немцем Александром Зверевым, ранее одолевшим 27-ю ракетку мира чеха Якуба Меншика.