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Зрителям возместят полную стоимость билетов за отменённый матч между Коболли и Арнальди

Зрителям возместят полную стоимость билетов за отменённый матч между Коболли и Арнальди
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Зрителям возместят полную стоимость билетов за матч второго полуфинала «Ролан Гаррос» — 2026 среди мужчин между итальянцами Флавио Коболли (14-я ракетка мира) и Маттео Арнальди (104-е место в рейтинге АТР). Об этом сообщил на своей странице в соцсети журналист Михал Самульски.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
05 июня 2026, пятница. 19:40 МСК
Маттео Арнальди
104
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
Rt
1 2 3 4 5
             
             
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Встреча спортсменов в борьбе за выход в финал Открытого чемпионата Франции не состоялась из-за состояния здоровья Арнальди. На проведённой после отменённого матча пресс-конференции теннисист рассказал о недомогании, которое почувствовал минувшей ночью.

В финале Коболли сразится с немцем Александром Зверевым, ранее одолевшим 27-ю ракетку мира чеха Якуба Меншика.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
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