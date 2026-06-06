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Коболли — лишь четвёртый итальянец-участник финала ТБШ в мужском одиночном разряде

Коболли — лишь четвёртый итальянец-участник финала ТБШ в мужском одиночном разряде
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14-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли сталь лишь четвёртым спортсменом, представляющим свою страну, кто выходил в финал турнира «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. В полуфинале «Ролан Гаррос» – 2026 Коболли не провёл полноценного матча, пройдя в заключительную стадию турнира в Париже на снятии своего соотечественника Маттео Арнальди.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
05 июня 2026, пятница. 19:40 МСК
Маттео Арнальди
104
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
Rt
1 2 3 4 5
             
             
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Ранее в финале турниров «Большого шлема» из итальянцев выступали Адриано Панатта («Ролан Гаррос» – 1976), Янник Синнер («Ролан Гаррос» – 2024, Australian Open (2024, 2025), Уимблдон (2025), US Open (2024, 2025)), Маттео Берреттини (Уимблдон-2021).

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