Коболли — лишь четвёртый итальянец-участник финала ТБШ в мужском одиночном разряде

14-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли сталь лишь четвёртым спортсменом, представляющим свою страну, кто выходил в финал турнира «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. В полуфинале «Ролан Гаррос» – 2026 Коболли не провёл полноценного матча, пройдя в заключительную стадию турнира в Париже на снятии своего соотечественника Маттео Арнальди.

Ранее в финале турниров «Большого шлема» из итальянцев выступали Адриано Панатта («Ролан Гаррос» – 1976), Янник Синнер («Ролан Гаррос» – 2024, Australian Open (2024, 2025), Уимблдон (2025), US Open (2024, 2025)), Маттео Берреттини (Уимблдон-2021).