«Успешно произошла смена поколений». Тарпищев — о результатах россиянок на «РГ»-2026

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что «Ролан Гаррос» — 2026 во взрослом и юниорском разрядах продемонстрировал успешную смену поколений в женском российском теннисе.

Среди россиянок на взрослом турнире в Париже Мирра Андреева дошла до финала. Диана Шнайдер вышла в полуфинал, где уступила Майе Хвалиньске.

«У нас в женском теннисе успешно произошла смена поколений. Очень большая плеяда молодых теннисисток пришла. Помимо Андреевой, Шнайдер уже в прошлом году стабильно играла в диапазоне между мировой десяткой и тридцаткой, а в отдельных матчах уровень поднимался и выше. В прошлом году в районе десятки у нас были Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, чуть раньше – Анастасия Павлюченкова. А в следующем году могут уже прийти другие, что подтверждает нынешний юниорский «Ролан Гаррос», где восемь наших девушек попали в основную сетку», – приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».

Также президент ФТР высказался о более медленной смене поколений в мужском российском теннисе.

«Три неплохих наших игрока в юниорскую одиночную сетку попали, но в целом смена поколений идёт сложнее. Смысл в том, что у нас нет спаррингов специально под молодняк. Это большая проблема для роста, ребята требуют более интенсивной игры, чтобы сформировать игру на высоких скоростях. Такой пробел у нас есть. Нам надо иметь двух спарринг-партнёров для каждого молодого игрока, на сегодня это проблема», – добавил Тарпищев.