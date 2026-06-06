Александр Зверев повторил уникальное достижение на «Ролан Гаросс»
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал первым игроком на «Ролан Гаррос» с 2010 года, вышедшим в финал Большого шлема, не встретившись на пути к решающему матчу с соперником из топ-20 рейтинга ATP. В последний раз такое достижение тоже покорялось Звереву — в 2020 году на US Open.
Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
05 июня 2026, пятница. 15:40 МСК
27
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
1 : 3
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3
Александр Зверев
А. Зверев
Напомним, Зверев стал первым финалистом «Ролан Гаррос» — 2026 среди мужчин, в полуфинальном матче обыграв чеха Якуба Меншика, занимающего в мировом рейтинге 27-е место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 59 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.
В финале Зверев сразится с Флавио Коболли.
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