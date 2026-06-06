Определились финалисты «РГ», «Нью-Йорк» вновь обыграл «Сан-Антонио». Главное к утру
Стали известны финалисты «Ролан Гаррос» — 2026 в мужском одиночном разряде после того, как ранее определились в женском, «Нью-Йорк Никс» снова на выезде обыграл «Сан-Антонио Спёрс» в финале плей-офф НБА и повёл в серии со счётом 2-0, сборная России в большинстве разгромила команду Буркина-Фасо в товарищеском матче. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Определились финалисты «Ролан Гаррос» — 2026 среди мужчин.
- «Нью-Йорк» снова обыграл «Сан-Антонио» в финале плей-офф НБА. У Вембаньямы — 29 очков.
- Сборная России в большинстве разгромила Буркина-Фасо в товарищеском матче.
- «Зенит» согласовал условия личного контракта с Карпукасом.
- Полузащитник сборной Германии Ленарт Карл пропустит чемпионат мира — 2026 — Sport Bild.
- Сафонов останется основным голкипером «ПСЖ» в следующем сезоне — Le Parisien.
- Руководство «Баварии» приняло единогласное решение о будущем Олисе — Bild.
- Скалони раскрыл, сыграет ли Лионель Месси на чемпионате мира — 2026.
- Игрок «Спартака» Эсекьель Барко заявил, что хочет играть за другой клуб.
- Мбаппе ответил, в чём разница между «Реалом» и «Барселоной».
Материалы по теме
Комментарии