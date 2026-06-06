Определились финалисты «РГ», «Нью-Йорк» вновь обыграл «Сан-Антонио». Главное к утру

Стали известны финалисты «Ролан Гаррос» — 2026 в мужском одиночном разряде после того, как ранее определились в женском, «Нью-Йорк Никс» снова на выезде обыграл «Сан-Антонио Спёрс» в финале плей-офф НБА и повёл в серии со счётом 2-0, сборная России в большинстве разгромила команду Буркина-Фасо в товарищеском матче. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».