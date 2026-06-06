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6 июня главные новости спорта, футбол, баскетбол, плей-офф НБА теннис, WTA, Ролан Гаррос, трансферы, ЧМ-2026

Определились финалисты «РГ», «Нью-Йорк» вновь обыграл «Сан-Антонио». Главное к утру
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Стали известны финалисты «Ролан Гаррос» — 2026 в мужском одиночном разряде после того, как ранее определились в женском, «Нью-Йорк Никс» снова на выезде обыграл «Сан-Антонио Спёрс» в финале плей-офф НБА и повёл в серии со счётом 2-0, сборная России в большинстве разгромила команду Буркина-Фасо в товарищеском матче. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Определились финалисты «Ролан Гаррос» — 2026 среди мужчин.
  2. «Нью-Йорк» снова обыграл «Сан-Антонио» в финале плей-офф НБА. У Вембаньямы — 29 очков.
  3. Сборная России в большинстве разгромила Буркина-Фасо в товарищеском матче.
  4. «Зенит» согласовал условия личного контракта с Карпукасом.
  5. Полузащитник сборной Германии Ленарт Карл пропустит чемпионат мира — 2026 — Sport Bild.
  6. Сафонов останется основным голкипером «ПСЖ» в следующем сезоне — Le Parisien.
  7. Руководство «Баварии» приняло единогласное решение о будущем Олисе — Bild.
  8. Скалони раскрыл, сыграет ли Лионель Месси на чемпионате мира — 2026.
  9. Игрок «Спартака» Эсекьель Барко заявил, что хочет играть за другой клуб.
  10. Мбаппе ответил, в чём разница между «Реалом» и «Барселоной».
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