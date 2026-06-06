«Ролан Гаррос» — 2026, женщины: расписание матчей 6 июня

Сегодня, 6 июня, на грунтовых кортах Парижа завершатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у женщин в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня пройдёт встреча финала турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч заключительного игрового дня среди женщин.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Женщины. Финал. Расписание на 6 июня (время — московское):

16:00. Майя Хвалиньска (Польша) — Мирра Андреева (Россия).

Действующей победительницей турнира в Париже является американская теннисистка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она одолела нынешнюю первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко