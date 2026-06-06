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«Ролан Гаррос» — 2026, женщины: расписание матчей 6 июня

«Ролан Гаррос» — 2026, женщины: расписание матчей 6 июня
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Сегодня, 6 июня, на грунтовых кортах Парижа завершатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у женщин в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня пройдёт встреча финала турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч заключительного игрового дня среди женщин.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Женщины. Финал. Расписание на 6 июня (время — московское):

Действующей победительницей турнира в Париже является американская теннисистка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она одолела нынешнюю первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
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