Октябрёва — Сунь: где смотреть матч финала юниорского «Ролан Гаррос» — 2026
Поделиться
Сегодня, 6 июня, на грунтовых кортах Парижа завершатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у юниорок. В рамках соревновательного дня пройдёт финал турнира, в рамках которого сразятся 309-я ракетка мира российская теннисистка Алиса Октябрёва и представительница Китая Синьжань Сунь, занимающая в мировом рейтинге 650-е место. Начало встречи запланировано на 13:30 мск.
Ролан Гаррос — девушки. Финал
06 июня 2026, суббота. 13:30 МСК
Алиса Октябрёва
А. Октябрёва
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Синьжань Сунь
С. Сунь
В России матч не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Также за развитием событий можно будет следить в матч-центре «Чемпионата».
Также сегодня в финале взрослого женского «Ролан Гаррос» сыграют Мирра Андреева (Россия) и Майя Хвалиньска (Польша).
Материалы по теме
Комментарии
- 6 июня 2026
-
10:30
-
10:30
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
06:57
-
00:48
-
00:30
-
00:11
-
00:09
- 5 июня 2026
-
23:52
-
22:58
-
22:40
-
22:00
-
21:59
-
21:45
-
21:30
-
21:24
-
20:46
-
20:34
-
19:48
-
19:27
-
18:41
-
18:24
-
17:59
-
17:41
-
17:18
-
16:42
-
15:45
-
15:29
-
14:30
-
13:20
-
12:30
-
11:46