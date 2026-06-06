Октябрёва — Сунь: где смотреть матч финала юниорского «Ролан Гаррос» — 2026

Сегодня, 6 июня, на грунтовых кортах Парижа завершатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у юниорок. В рамках соревновательного дня пройдёт финал турнира, в рамках которого сразятся 309-я ракетка мира российская теннисистка Алиса Октябрёва и представительница Китая Синьжань Сунь, занимающая в мировом рейтинге 650-е место. Начало встречи запланировано на 13:30 мск.

В России матч не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Также за развитием событий можно будет следить в матч-центре «Чемпионата».

Также сегодня в финале взрослого женского «Ролан Гаррос» сыграют Мирра Андреева (Россия) и Майя Хвалиньска (Польша).