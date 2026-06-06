Тренер сборной Осипов объяснил, зачем теннисисты возвращаются с про-уровня в юниоры

Павел Осипов, тренер юниорской сборной России по физической подготовке, назвал причины, по которым молодые игроки возвращаются со взрослого уровня на юниорский.

«Причины, по которым теннисисты играют по юниорам, достаточно давно участвуя в турнирах взрослых? Это может быть контрактная или имиджевая история. Могут быть какие-то личные предпочтения. Проблем здесь никаких нет, у игроков есть возможность до 18 лет законно играть. И если они это выбирают, значит, турнир просто является частью их подготовки. Он всё равно идёт на пользу», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Полное интервью с Павлом Осиповым читайте на «Чемпионате».