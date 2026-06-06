«Тип характера помог Доценко на «Ролан Гаррос». Тренер Осипов — о выступлении юниорок

Павел Осипов, тренер юниорской сборной России по физической подготовке, проанализировал выход 14-летней Екатерины Доценко в четвертьфинал юниорского «Ролан Гаррос» — 2026.

«Катя на самом деле уже очень давно достаточно известна в юниорском туре. Она выигрывала Les Petits As. Это довольно известный турнир, многие называют его неофициальным чемпионатом мира среди юниоров. Катя показывает хорошие результаты на протяжении очень длительного времени. На мой взгляд, рейтинг достаточно корректно отражает позицию, где находится игрок.

С точки зрения давления мне показалось, что у Кати такой тип характера, который на «Большом шлеме» ей определённо помог. На соревнованиях такого высокого уровня спокойствие, стабильность и отсутствие резких эмоциональных всплесков влияют только положительно. В этом плане она себя проявила потрясающе. Не испугалась и не задрожала при очень сильных соперницах. И по ходу турнира она набирала форму, уверенность и для себя здесь вышла на новый уровень. Но ещё много работы предстоит впереди, чтобы этот уровень подтвердить и усовершенствовать», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полное интервью с Павлом Осиповым читайте на «Чемпионате».