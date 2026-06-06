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Октябрёва — Сунь: текстовая онлайн-трансляция финала юниорского «Ролан Гаррос» — 2026

Октябрёва — Сунь: текстовая онлайн-трансляция финала юниорского «Ролан Гаррос» — 2026
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Сегодня, 6 июня, на грунтовых кортах Парижа завершатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у юниорок. В рамках соревновательного дня пройдёт финал турнира, в рамках которого сразятся 309-я ракетка мира российская теннисистка Алиса Октябрёва и представительница Китая Синьжань Сунь, занимающая в мировом рейтинге 650-е место.

Ролан Гаррос — девушки. Финал
06 июня 2026, суббота. 13:30 МСК
Алиса Октябрёва
Россия
Алиса Октябрёва
А. Октябрёва
Не начался
1 2 3
         
         
Синьжань Сунь
Китай
Синьжань Сунь
С. Сунь

Начало встречи запланировано на 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча финала юниорского «Ролан Гаррос» – 2026 между Октябрёвой и Сунь.

Также сегодня в финале взрослого женского «Ролан Гаррос» сыграют Мирра Андреева (Россия) и Майя Хвалиньска (Польша).

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