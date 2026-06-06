Майя Хвалиньска – Мирра Андреева: история встреч перед финалом «Ролан Гаррос» — 2026

Сегодня, 6 июня, на грунтовых кортах Парижа завершатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у женщин в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня пройдёт встреча финала турнира, в котором сразятся 114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска и россиянка Мирра Андреева, занимающая в рейтинге WTA восьмое место. Начало матча запланировано на 16:00 мск.

Счёт личных встреч между спортсменками – 0-0. Финал Открытого чемпионата Франции — 2026 станет их первым матчем друг с другом на официальных турнирах.

Действующей победительницей турнира в Париже является американская теннисистка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она одолела нынешнюю первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко