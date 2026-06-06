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Майя Хвалиньска — Мирра Андреева: текстовая онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос» — 2026

Майя Хвалиньска — Мирра Андреева: текстовая онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос» — 2026
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Сегодня, 6 июня, на грунтовых кортах Парижа завершатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у женщин в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня пройдёт встреча финала турнира, в котором сразятся 114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска и россиянка Мирра Андреева, занимающая в рейтинге WTA восьмое место.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:00 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Начало матча запланировано на 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи финала Открытого чемпионата Франции – 2026 между Хвалиньской и Андреевой.

Действующей победительницей турнира в Париже является американская теннисистка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она одолела нынешнюю первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко

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