Майя Хвалиньска — Мирра Андреева: текстовая онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос» — 2026

Сегодня, 6 июня, на грунтовых кортах Парижа завершатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у женщин в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня пройдёт встреча финала турнира, в котором сразятся 114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска и россиянка Мирра Андреева, занимающая в рейтинге WTA восьмое место.

Начало матча запланировано на 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи финала Открытого чемпионата Франции – 2026 между Хвалиньской и Андреевой.

Действующей победительницей турнира в Париже является американская теннисистка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она одолела нынешнюю первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко