«Есть проблемы с кортами». Тренер Осипов — о подготовке российских юниоров к грунту

Павел Осипов, тренер юниорской сборной России по физической подготовке, рассказал о подготовке наших теннисистов к грунтовому сезону.

«В сборной России обычно проводятся два крупных сбора в году. Первый – в ноябре для подготовки к новому сезону, к Австралии. Второй – в апреле, к грунтовой части сезона. У нас есть проблемы с грунтовыми кортами в это время из-за погоды, поэтому команда централизованно едет на сборы. В этом году выезжали в Турцию.

На грунтовых кортах есть своя специфика – более длинные розыгрыши, по сравнению с хардовым покрытием, в среднем матчи длятся дольше и, соответственно, требования к физической подготовке выше. Так что больший акцент делаем на выносливость. Привыкаем к скольжению на грунте, занимаемся подготовкой опорно-двигательного аппарата и профилактикой травматизма. Если говорить про детали, то очень важна работа с приводящей группой мышц и голеностопными суставами», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Полное интервью с Павлом Осиповым читайте на «Чемпионате».