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Швёнтек поддержала Хвалиньску в преддверии финала «Ролан Гаррос» — 2026

Швёнтек поддержала Хвалиньску в преддверии финала «Ролан Гаррос» — 2026
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Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поддержала свою соотечественницу Майю Хвалиньску, занимающую в рейтинге WTA 114-е место, перед финалом «Ролан Гаррос» – 2026, где Хвалиньска сыграет с россиянкой Миррой Андреевой.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:00 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

У себя на странице в соцсети Швёнтек сделала репост анонса заключительного матча турнира в Париже и написала на польском языке восклицание «Jazda», которое может быть переведено как «Поехали!», а также сопроводила текст эмодзи огня и бицепса.

Хвалиньска пробилась в финал «Ролан Гаррос» – 2026, будучи квалифаером. По итогам турнира она дебютирует в топ-30 рейтинга WTA.

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