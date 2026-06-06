Швёнтек поддержала Хвалиньску в преддверии финала «Ролан Гаррос» — 2026

Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поддержала свою соотечественницу Майю Хвалиньску, занимающую в рейтинге WTA 114-е место, перед финалом «Ролан Гаррос» – 2026, где Хвалиньска сыграет с россиянкой Миррой Андреевой.

У себя на странице в соцсети Швёнтек сделала репост анонса заключительного матча турнира в Париже и написала на польском языке восклицание «Jazda», которое может быть переведено как «Поехали!», а также сопроводила текст эмодзи огня и бицепса.

Хвалиньска пробилась в финал «Ролан Гаррос» – 2026, будучи квалифаером. По итогам турнира она дебютирует в топ-30 рейтинга WTA.