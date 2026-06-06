Алиса Октябрёва заявила, что близка к получению паспорта Чехии
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Российская теннисистка Алиса Октябрёва, вышедшая в финал юниорского «Ролан Гаррос» – 2026, рассказала, что в скором времени получит чешский паспорт. В этой стране спортсменка проживает с раннего детства.
Ролан Гаррос — девушки. Финал
06 июня 2026, суббота. 13:30 МСК
Алиса Октябрёва
А. Октябрёва
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Синьжань Сунь
С. Сунь
«Мы очень давно пытались это сделать. Несколько лет назад я была близка – помешала [политическая ситуация между Россией и Украиной], всё стало намного сложнее. Потом ещё раз была близко – но в Чехии сменилось правительство, их политика, потому что Чехия очень поддерживает Украину. Полгода назад правительство снова изменилось, стало легче. Я уже получила одобрение. Как вернусь в Чехию, буду решать, как получить паспорт. Надеюсь, через месяц-два уже всё будет», – приводит слова Октябрёвой Sports.ru.
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