Алиса Октябрёва заявила, что близка к получению паспорта Чехии

Российская теннисистка Алиса Октябрёва, вышедшая в финал юниорского «Ролан Гаррос» – 2026, рассказала, что в скором времени получит чешский паспорт. В этой стране спортсменка проживает с раннего детства.

«Мы очень давно пытались это сделать. Несколько лет назад я была близка – помешала [политическая ситуация между Россией и Украиной], всё стало намного сложнее. Потом ещё раз была близко – но в Чехии сменилось правительство, их политика, потому что Чехия очень поддерживает Украину. Полгода назад правительство снова изменилось, стало легче. Я уже получила одобрение. Как вернусь в Чехию, буду решать, как получить паспорт. Надеюсь, через месяц-два уже всё будет», – приводит слова Октябрёвой Sports.ru.