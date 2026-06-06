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Тренер российских юниоров рассказал, как игроки готовились к «Ролан Гаррос» — 2026

Тренер российских юниоров рассказал, как игроки готовились к «Ролан Гаррос» — 2026
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Павел Осипов, тренер юниорской сборной России по физической подготовке, поделился тем, как теннисисты готовились к «Ролан Гаррос» — 2026.

«У всех свой график, он зависит от текущего места в рейтинге. Соответственно, в Милан попасть и поехать могут не все. Список турниров, которые игроки выбирают, очень разный. Кто-то из юниоров уже переходит во взрослый тур и играет «челленджеры».

Здесь всё очень индивидуально. Конкретно я выехал на турнир в Милан. После Милана, как вариант, был турнир в Бельгии [категории] J300, но туда наших игроков поехало очень мало. Кто-то играл уже взрослый турнир в Армении и потом возвращался [в Париж], а кто-то продолжал подготовку на своих местах», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полное интервью с Павлом Осиповым читайте на «Чемпионате».

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