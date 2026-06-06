«Честно говоря, считаю себя чешкой». Октябрёва высказалась о своей связи с Россией

Финалистка юниорского «Ролан Гаррос» — 2026 россиянка Алиса Октябрёва поделилась, что практически всё время общается на чешском языке, а осознанно посещала Россию один раз.
В финале «Ролан Гаррос» — 2026 среди юниоров Октябрёва сразится с китаянкой Синьжань Сунь, занимающей в мировом рейтинге 650-е место.
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«Я на русском общаюсь только дома с родителями, а вся остальная жизнь очень давно на чешском. Я живу в Чехии с одного годика. Честно говоря, считаю себя чешкой – у меня и с русским поэтому проблемы, в Праге школа, друзья, тренеры – всё на чешском. Для меня Прага – дом. Возвращаться домой – значит, ехать в Прагу. Тренироваться там не всегда просто из-за погоды, но всё равно это навсегда мой дом. В России за всю жизнь я была только один раз – на турнире до 14 лет Christmas Cup», — приводит слова Октябрёвой Sports.ru.
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