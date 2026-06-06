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Коболли провёл тренировку перед болельщиками после отмены матча 1/2 финала «Ролан Гаррос»

Коболли провёл тренировку перед болельщиками после отмены матча 1/2 финала «Ролан Гаррос»
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14-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли после отмены полуфинального матча «Ролан Гаррос» – 2026, где он должен был сразиться с Маттео Арнальди, провёл на корте тренировку перед болельщиками, пришедшими на игру. Кадры опубликовал аккаунт Eurosport.IT в соцсети.

Встреча двух итальянских спортсменов была отменена из-за недомогания Арнальди. Коболли вышел в финал без борьбы.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
05 июня 2026, пятница. 19:40 МСК
Маттео Арнальди
104
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
Rt
1 2 3 4 5
             
             
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Также Коболли взял с собой на корт двух детей, которые должны были сопровождать теннисистов при выходе на матч.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В борьбе за титул Коболли сразится с третьей ракеткой мира Александром Зверевым, представляющим Германию. Встреча теннисистов запланирована на воскресенье, 7 июня, и начнётся в 16:00 мск.

Победителем прошлого розыгрыша «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде стал испанский теннисист Карлос Алькарас, одолевший итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2). Алькарас не принимает участия в турнире из-за травмы, Синнер ранее выбыл во втором круге.

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