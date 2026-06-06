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«Почему Коболли так близко к нему стоит?» Макинрой — о пресс-конференции с Арнальди

«Почему Коболли так близко к нему стоит?» Макинрой — о пресс-конференции с Арнальди
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Обладатель семи титулов чемпиона турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой прокомментировал совместную пресс-конференцию итальянских теннисистов Маттео Арнальди и Флавио Коболли.

«Если Арнальди здесь и проводит пресс‑конференцию, почему Коболли держится так близко к нему? Если он болен и у него вирус, вряд ли кто‑то захочет его подхватить.

Я не врач, но думаю, что всё это на него навалилось. Этот парень сыграл больше матчей, чтобы добраться до полуфинала, чем кто‑либо на этом турнире. Добавьте к этому волнение, немного невезения или неподходящую еду. Честно говоря, я был поражён тем, как Арнальди сумел восстановиться после матча с Фрэнсисом Тиафо. Он провёл на корте пять с половиной часов — у него было несколько марафонских матчей», — приводит слова Макинроя TNT Sports.

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