Зарубежный эксперт считает Мирру Андрееву фаворитом в финале «Ролан Гаррос» — 2026

Стив Тигнор, журналист и эксперт спортивного портала Tennis.com, считает россиянку Мирру Андрееву фаворитом в матче финала «Ролан Гаррос» — 2026, где Мирра сыграет с полькой Маей Хвалиньской. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию данного матча.

«Майя Хвалиньска, квалифаер, занимающий 114-е место в рейтинге, вообще не была в поле моего зрения. Я знал её в основном как польку, которая во время особенно напряжённого матча United Cup прикладывала пакет со льдом на голову Иге Швёнтек. Я начал обращать внимание на Хвалиньску, когда она обыграла двух сильных соперниц, Чжэн Циньвэнь и Элисе Мертенс, с одинаковым счётом 6:4, 6:0. Как могла девушка ростом всего 165 см, с навесной, слабой подачей и ударами с задней линии, обыграть двух игроков, входящих в топ-20?

Начиная с четвёртого раунда, Андреева использует мощную подачу и невероятное вытягивание рук при ударах с задней линии, создавая неустанную, но никогда не безрассудную атаку. Она сочетает скорость, глубину, вращение и вынос мяча через сетку, создавая своего рода крепость на задней линии. Наблюдая за тем, как россиянка ростом 175 сантиметров сокрушает соперниц без риска, трудно представить, как кто-либо сможет сломить её игру. Пока никому это не удалось. В своих последних двух матчах она разгромила двух находящихся в отличной форме соперниц, Сорану Кырстю и Марту Костюк.

Хвалиньска же, напротив, играет более разнообразно, чтобы нарушить ритм соперника и вывести его из равновесия. Она может отправить один мяч высоко, заставляя соперницу бить по нему сверху. Затем она прорубит следующий мяч боковым вращением. Она может даже выполнить укороченный удар слева, не отрывая второй руки от ракетки. Когда соперница подходит к сетке, Хвалиньска делает смертоносный обводящий удар. Вместо того чтобы пытаться пробить мяч мимо соперниц, она создаёт возможности для атаки.

Я бы сказал, что в этом матче есть два главных вопроса: во-первых, будет ли кто-то из теннисисток особенно нервничать? Раньше это был важный фактор в финалах «Ролан Гаррос». Хвалиньска, которая не может справиться со своим волнением, может показаться более вероятным кандидатом. Но на этой неделе она демонстрировала на корте абсолютное спокойствие и говорит, что сейчас счастлива жить в своём «пузыре».

Во-вторых, насколько сильно Хвалиньска сможет помешать Андреевой и вывести её из той пугающей формы, в которой она сейчас находится? Смогут ли её топ-спины, подсечки и укороченные удары сбить россиянку с толку? Или мощные удары Андреевой с задней линии окажутся слишком сложными для невысокой польки и заставят её отыгрываться?

Как сказала Андреева, будет «интересно» и, надеюсь, «захватывающе» это узнать. Я ставлю на то, что более высокая, сильная и более высокоранговая теннисистка выиграет первый из множества турниров «Большого шлема». И я надеюсь, что её соперница будет играть в упорной борьбе. Победитель: Андреева», — написал Тигнор.