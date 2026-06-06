Хвалиньска: я была фанаткой №1 Федерера. Теперь молюсь, чтобы Джокович продолжал играть

Польская теннисистка Майя Хвалиньска рассказала о своём любимом теннисисте из «Большой тройки».

«Я была фанаткой №1 Роджера [Федерера]. Когда я начала играть в теннис, для меня на первом месте был Роджер, потом — Рафа [Надаль], потом — Новак [Джокович]. А теперь я молюсь, чтобы Новак продолжал играть: мне хочется и дальше смотреть на его матчи. Так что я очень благодарна за то, что смогла расти в ту эпоху. Иногда я пересматриваю его старые матчи — это невероятно. Сейчас мне важнее смотреть, как играют мои друзья. Иногда, если матч хороший, я в восторге. Конечно, обожаю смотреть на Карлоса [Алькараса] и Янника [Синнера]. Раньше это была «Большая тройка», — приводит слова Хвалиньски We love tennis.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Майя Хвалиньска – Мирра Андреева в финале «Ролан Гаррос» — 2026.